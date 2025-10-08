كان محللون يتوقعون وصول الفائض إلى 3.54 تريليون ين مقابل 2.684 تريليون ين في يوليو.

جاء ذلك مع تراجع واردات اليابان خلال أغسطس بنسبة 6 بالمئة سنويا إلى 8.253 تريليون ين في حين زادت الصادرات بنسبة 0.4 بالمئة سنويا إلى 8.359 تريليون ين، ليصل فائض الميزان التجاري إلى 105.9 مليار ين.

في المقابل أظهر ميزان الحساب الرأسمالي لليابان عجزا بقيمة 16.3 مليار ين خلال أغسطس، في حين وصل فائض الحساب المالي 1.838 تريليون ين.