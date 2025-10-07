أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، نمو متوسط إنفاق الأسر في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.6% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 313977 ين (2088 دولارا) شهريا لكل أسرة.
كان المحللون يتوقعون زيادة الإنفاق بنسبة 0.1 بالمئة بعد زيادته بنسبة 1.7 بالمئة خلال يوليو.
وعلى أساس سنوي زاد متوسط إنفاق الأسر في اليابان خلال أغسطس بنسبة 2.3 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 1.4 بالمئة وهي نفس نسبة الزيادة السنوية خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه ارتفع متوسط الدخل الشهري للأسر في اليابان بنسبة 2.8 بالمئة سنويا إلى 608578 ين.