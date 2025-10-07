كان المحللون يتوقعون زيادة الإنفاق بنسبة 0.1 بالمئة بعد زيادته بنسبة 1.7 بالمئة خلال يوليو.

وعلى أساس سنوي زاد متوسط إنفاق الأسر في اليابان خلال أغسطس بنسبة 2.3 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 1.4 بالمئة وهي نفس نسبة الزيادة السنوية خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه ارتفع متوسط الدخل الشهري للأسر في اليابان بنسبة 2.8 بالمئة سنويا إلى 608578 ين.