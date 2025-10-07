وعزا البيت الأبيض هذا الإجراء الى مسائل تتصل بـ"الأمن القومي"، ويهدف الى دعم شركات تصنيع الشاحنات الأميركية مثل بيتربيلت وكينورث وفريتلاينر وماك تراكس.

أعلن ترامب في 26 سبتمبر نيته فرض رسوم جمركية على قطاعات عدة، مثل الأدوية والأثاث والشاحنات الثقيلة.

وأطلق الرئيس الأميركي حملة حمائية عبر فرض رسوم جمركية بحسب البلد أو المنطقة التي تشكل منشأ البضائع، بدلا من طبيعة المنتجات المستوردة.

ولكن لم تُثبت قانونية هذه الرسوم الجمركية الجغرافية بعد، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأميركية قرارها في هذا الشأن مطلع نوفمبر، بعدما قضت محكمة فيدرالية بعدم قانونية العديد من الضرائب التي أعلنها الرئيس في هذا السياق.

في الوقت نفسه، فرض ترامب رسوما جمركية قطاعية، شملت أيضا السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، بناء على أساس قانوني مختلف.

ويبقى السؤال عن كيفية توافق الرسوم الجمركية على الشاحنات مع بعض اتفاقات التجارة القائمة، مثل ذلك الذي يربط الولايات المتحدة بكندا والمكسيك، أو ذاك الذي أعلن هذا الصيف مع الاتحاد الأوروبي.