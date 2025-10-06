ارتفع سهم AMD بأكثر من 25 بالمئة، الاثنين، خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق عقب هذا الإعلان.

وبموجب الصفقة، ستقوم OpenAI بنشر قدرة حوسبة تصل إلى 6 غيغاوات من وحدات المعالجة الرسومية Instinct التابعة لـ AMD على مدى سنوات عدة وعبر أجيال مختلفة من الأجهزة، وفق ما أعلنت الشركتان الاثنين.

وستبدأ المرحلة الأولى بطرح قدرة تبلغ 1 غيغاوات من الشرائح في النصف الثاني من عام 2026.

كجزء من الاتفاق، منحت AMD لشركة أوبن إيه آي حق شراء ما يصل إلى 160 مليون سهم من الأسهم العادية لـ AMD، مع ربط مراحل الاستحقاق بحجم النشر وسعر سهم الشركة.

وستُستحق الدفعة الأولى عند اكتمال نشر أول غيغاوات، فيما تُفتح دفعات إضافية مع توسع أوبن إيه آي إلى 6 غيغاوات وتحقيق معايير تقنية وتجارية رئيسية مطلوبة للتوسع الكبير.

وفي حال ممارسة كامل الحق، يمكن لـ أوبن إيه آي امتلاك نحو 10 بالمئة من AMD استنادًا إلى عدد الأسهم الحالي.

الشركة المطورة لـ تشات جي بي تي قالت إن قيمة الصفقة تبلغ مليارات الدولارات، لكنها امتنعت عن الكشف عن الرقم المحدد.

وقال ألتمان في بيان الإعلان عن الشراكة: "ريادة AMD في مجال الرقائق عالية الأداء ستتيح لنا تسريع التقدم وجلب فوائد الذكاء الاصطناعي المتقدم للجميع بشكل أسرع."

تضع الصفقة الجديدة شركة AMD في موقع الشريك الاستراتيجي الأساسي لـ أوبن إيه آي، لتسجل واحدة من أكبر اتفاقيات نشر وحدات المعالجة الرسومية في تاريخ صناعة الذكاء الاصطناعي حتى الآن.

الشراكة قد تخفف الضغوط على سلاسل الإمداد في القطاع وتقلل اعتماد أوبن إيه آي على مورد واحد.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من كشف OpenAI عن اتفاق تاريخي بقيمة 100 مليار دولار مع شركة إنفيديا، عزز دور عملاق الرقائق في تشغيل الجيل المقبل من نماذج OpenAI.

ذلك الاتفاق جمع بين الاستثمار الرأسمالي والتوريد طويل الأجل للأجهزة، لكن في حالة إنفيديا كان صانع الرقائق هو من حصل على حصة ملكية في OpenAI.

الاتفاق مع إنفيديا يغطي قدرة مخصصة تبلغ 10 غيغاوات ضمن خارطة البنية التحتية الأوسع لـ OpenAI البالغة 23 غيغاوات.

وباحتساب تكلفة بناء تُقدّر بنحو 50 مليار دولار لكل غيغاوات، ومع إضافة صفقة AMD، تكون OpenAI قد التزمت بإنفاق يقارب تريليون دولار على التوسعات الجديدة خلال أسبوعين فقط.

كما تجري أوبن إيه آي محادثات مع Broadcom لتطوير رقائق مخصصة للجيل المقبل من نماذجها.

الاتفاق مع AMD يضيف طبقة جديدة إلى الطبيعة الدائرية المتزايدة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تداول رأس المال والأسهم والقدرات الحاسوبية بين حفنة من الشركات نفسها التي تبني وتشغّل هذه التكنولوجيا.

إنفيديا توفر رأس المال لشراء رقائقها، أوراكل تساعد في بناء المواقع، AMD وBroadcom تدخلان كموردين، وOpenAI تقود الطلب.

إنه اقتصاد دائري محكم، ويحذر المحللون من أنه قد يواجه ضغوطًا حقيقية إذا ضعف أي رابط في هذه السلسلة، بحسب شبكة سي إن بي سي الأميركية.

بالنسبة لشركة AMD، تمثل هذه الشراكة إنجازًا تجاريًا مهمًا وتأكيدًا على خارطة الطريق الخاصة بوحدات المعالجة الرسومية من الجيل الجديد Instinct.

بعد سنوات من التراجع خلف إنفيديا في سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي، أصبحت لدى AMD الآن عميل رئيسي في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لـ AMD: "إنها صفقة تحقق مكاسب متبادلة حقيقية، تمكّن من بناء أكبر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في العالم وتدفع النظام البيئي بأكمله إلى الأمام."

كما تعزز الصفقة طموحات أوبن إيه آي الأوسع في مجال البنية التحتية. فمن خلال مشروع Stargate، تتحول الشركة الناشئة بقيادة سام ألتمان بسرعة إلى واحدة من أكثر الشركات عدوانية في بناء البنية التحتية لقطاع الذكاء الاصطناعي.

الموقع الأول للمشروع في أبيلين، تكساس يعمل بالفعل باستخدام رقائق إنفيديا، مع استمرار أعمال البناء لتوسيع القدرة التشغيلية.

ومن المتوقع أن تشمل المواقع القادمة في نيو مكسيكو، أوهايو، ومنطقة الغرب الأوسط مزيجًا من الموردين، بما في ذلك AMD.