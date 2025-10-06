ومن المتوقع أن يستغل سترايد كلمته أمام مؤتمر حزب المحافظين في مدينة مانشستر بشمال إنجلترا الإثنين، لعرض خطة لخفض الإعانات والمساعدات الأجنبية والخدمة المدنية في حال فاز حزبه بالانتخابات المقبلة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وقالت أحزاب المعارضة إن المحافظين يريدون " العودة إلى التعهدات التي لم يتم الوفاء بها" بينما قال معهد الشؤون الاقتصادية إن المقترحات تجاهلت المشكلة الرئيسية المتمثلة في زيادة الإنفاق على كبار السن والتي لا تتم إثارتها خشية الإحراج.

ومن بين الخطط التي سيتم الإعلان عنها اليوم خفض فاتورة الرعاية الاجتماعية بواقع 23 مليار جنيه، وعلاج الحالات النفسية" منخفضة المستوى" بدلا من دفع أموال لهم ومنع غير المواطنين من المطالبة بالدعم.

وسوف يتعهد بخفض عدد العاملين في الوظائف الحكومية بواقع الربع لتوفير 8 مليارات جنيه استرليني وخفض نفقات المساعدات بواقع 7 مليارات جنيه إلى 0.1 بالمئة من الدخل القومي.

وسيتعهد المحافظون أيضا بخفض الإنفاق على الإسكان الاجتماعي، قائلين إن الطلب عليه سيقل بمجرد منع غير المواطنين من الحصول على السكن الحكومي المدعم.