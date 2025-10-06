وأوضح المركزي المصري في بيان، أن أرصدة الذهب المدرج في احتياطي النقد الأجنبي ارتفعت بنحو 1.755 مليار دولار لتصل إلى 15.843 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 14.088 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.

وأضاف، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 33.649 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 35.122 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأميركى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

يذكر أن المهمة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، تتمثل في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.