وأفادت وكالة "بلومبرغ نيوز" الاثنين، بأن ساناي تاكايشي، المنتخبة مؤخرا لرئاسة الحزب الحاكم في اليابان، دفعت نحو تسريع تطوير التقنيات النووية المتقدمة، مثل الاندماج النووي، وكانت قد دعت في وقت سابق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمئة من الطاقة في البلاد، من خلال نشر مفاعلات الجيل التالي.

ومن المحتمل أن تعطي تاكايشي الأولوية للطاقة النووية، كوسيلة للحد من انبعاثات الكربون في اليابان، بحسب ما قاله ميكا أوهباياشي، مدير "معهد الطاقة المتجددة"، وهو مؤسسة بحثية تشجع على استخدام الطاقة النظيفة.

جدير بالذكر أن الحزب الحاكم في اليابان انتخب تاكايشي أمس الأول السبت زعيمة جديدة له، وفي حال شغلها منصب رئيسة الوزراء ستكون بذلك أول إمرأة تتولي المنصب في البلاد.