وبلغ معدل التضخم في يوليو 5.3 بالمئة.

وأدى استمرار انخفاض التضخم إلى زيادة التوقعات بأن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي اجتماعه الأخير، أبقى المركزي التونسي معدلات الفائدة دون تغيير عند 7.5 بالمئة، بعد أن خفضه في مارس للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل التضخم 6.2 بالمئة في المتوسط هذا العام، انخفاضا من سبعة بالمئة في 2024.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد قررت في سبتمبر الماضي رفع تصنيف تونس إلى "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا الرفع يعكس تحسنا في الوضع الخارجي لتونس مع انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية ومرونة صافي استثمار رأس المال الأجنبي المباشر.