وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3900.40 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3919.59 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3926.80 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض الأحد إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستبدأ بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين إذا رأى الرئيس أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة "لن تسفر عن أي نتيجة".

وأكد ستيفن ميران العضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الجمعة على ضرورة اتباع مسار خفض حاد لأسعار الفائدة، مستشهدا بتأثير سياسات إدارة ترامب على الاقتصاد.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي، يتوقع المستثمرون خفضا إضافيا بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر، مع احتمالات تبلغ 95 بالمئة و83 بالمئة على التوالي.

ويزيد الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

وارتفع الذهب بنسبة 49 بالمئة حتى الآن في 2025، بعد صعوده 27 بالمئة في 2024، بدعم من شراء البنوك المركزية وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب وتراجع الدولار وتنامي اهتمام المستثمرين الأفراد بالتحوط في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية.

والذهب في طريقة لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ العام 1979.

شهد الطلب على الذهب في الهند ارتفاعا الأسبوع الماضي رغم الأسعار القياسية، مدفوعا بموسم مهرجان رئيسي في ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم.

في الوقت نفسه، أغلقت الأسواق الصينية بسبب عطلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الآخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 47.98 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1613.15 دولار. وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1263 دولارا.