وصرح الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ، بعدما احتضن نظيره رئيس شركة فوجيتسو تاكاهيتو توكيتا على المنصة، قائلا إن الثورة الصناعية للذكاء الاصطناعي قد بدأت بالفعل، مضيفا أن بناء البنية التحتية لتغذيتها بالطاقة هو ضرورة في اليابان وحول العالم".

وذكر هوانغ للصحفيين في فندق بطوكيو إن اليابان تستطيع قيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وسوف تعمل الشركتان معا لبناء ما أطلقا عليه "بنية تحتية للذكاء الاصطناعي" أو منظومة تستند عليها كافة استخدامات الذكاء الاصطناعي المستقبلية مثل الرعاية الصحية والتصنيع والبيئة والجيل المقبل من الحوسبة وخدمات المستهلك.

ويأمل الطرفان في إقامة هذه البنية التحتية في اليابان بحلول عام 2030.

وقال توكيتا رئيس فوجيتسو إن الشركتين تتخذان نهجا "يرتكز على الإنسان" ويستهدف الحفاظ على تنافسية اليابان، مضيفا: "نهدف من خلال التعاون مع إنفيديا إلى إبتكار تقنيات جديدة غير مسبوقة، والإسهام في حل أخطر المشكلات الاجتماعية".

ولم يحدد رئيسا الشركتين ملامح مشروعات محددة أو مبالغ مالية لتنفيذ الاستثمارات المخطط لها، ولكنهما طرحا إمكانية التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي الخاص بالروبوتات مع شركة ياسكاوا إليكتريك كورب، وهي شركة يابانية متخصصة في صناعة الروبوتات وال لات كنموذج محتمل لهذه المشروعات، وقالا إن الذكاء الاصطناعي سوف يستمر في التطور والتعلم.