وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، 128.8 نقطة في سبتمبر بانخفاض عن قراءة معدلة بلغت 129.7 نقطة في أغسطس.

وارتفع المؤشر 3.4 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي تقرير منفصل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2025 إلى 2.971 مليار طن من 2.961 مليار طن كانت توقعتها الشهر الماضي.

وقالت المنظمة إن التقديرات الأحدث تعني زيادة 3.8 بالمئة عن إنتاج العام الماضي وتشكل أكبر صعود سنوي منذ 2013.

وعزت التعديل بالرفع إلى زيادة توقعات إنتاج القمح والذرة والأرز.