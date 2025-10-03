ونقلت بلومبرغ عن مصادر أن الشركتين لم تنهيا الصفقة بعد، ولكن قد يتم الإعلان عن اتفاق في غضون أيام.

وأشار تقرير وكالة بلومبرغ أيضا إلى أن شركة مبادلة، الإماراتية، وهي مستثمر في شركة آلايند داتا سنترز وداعم لشركة (إم.إكس.جي) للاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، تشارك أيضا في المحادثات وستستثمر بشكل مستقل ضمن الصفقة.

ودفع الإقبال الهائل على الذكاء الاصطناعي، سواء في قطاع الشركات أو للاستخدام الشخصي، مجموعة من الشركات إلى الاستثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتقدر شركة ماكنزي أن تصل هذه الاستثمارات إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030 لتلبية الطلب على الطاقة الحاسوبية.

وجمعت آلايند، ومقرها تكساس والمتخصصة في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، أكثر من 12 مليار دولار في يناير في جولة تمويلية.