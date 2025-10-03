وفرونيري هي مشروع مشترك بين شركة بي.إيه.آي بارتنرز الأوروبية للاستحواذات وشركة نستله السويسرية العملاقة للأغذية المعبأة.

وقالت بي.إيه.آي الخميس إنها أتمت صفقة قيمتها 3.6 مليار يورو ستنشيء هيكل ملكية جديد لحصتها البالغة 50 بالمئة في فرونيري.

وذكرت أن شركة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار أصبحت "مستثمرا مهما بحصة أقلية" وأن أداة بقيادة منصة أولترناتيفز التابعة لغولدمان ساكس ستستحوذ أيضا على حصة.

وأحجمت الشركة عن الإدلاء بتفاصيل عن هيكل الملكية الجديد.

وقال مصدران لوكالة رويترز إن الصفقة على هذا الأساس تقدر قيمة فرونيري السوقية بحوالي 15 مليار يورو شاملة الديون.

وذكرت نستله أنها ستحتفظ بحصتها البالغة حوالي 50 بالمئة في فرونيري.