جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية (جلوبال ريل 2025) الذي عقد تحت شعار "قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي".

كما أعلنت الشركة خلال المعرض عن الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة "جلوبال ريل 2025" للابتكار، والتي تقدم منحة مالية بقيمة مليون درهم إماراتي للفائزين، وتهدف إلى اكتشاف وتسريع الابتكارات الواعدة في مجالات السكك الحديدية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

وتسلّط المبادرتان، إلى جانب المشاريع والمبادرات المهمة الأخرى، الضوء على الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد لشركة قطارات الاتحاد، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات الرائدة في رسم مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك بما ينسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031" ومع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

مركز قطارات الاتحاد للابتكار (ERIC): قيادة الجيل القادم من حلول التنقل

يُعدّ مركز قطارات الاتحاد للابتكار (ERIC) خطوة استراتيجية رائدة ترمي إلى تعزيز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في قطاع النقل.

ويهدف المركز إلى إحداث نقلة نوعية في أساليب نقل الأفراد والبضائع عبر المنطقة، من خلال تعزيز التعاون المتكامل بين قطاع الصناعة، والأوساط الأكاديمية، والشركات الناشئة، والجهات الحكومية.

ويؤكد الإعلان عن تأسيس مركز قطارات الاتحاد للابتكار (ERIC) خلال "جلوبال ريل 2025" على دور دولة الإمارات القيادي في تعزيز جهود تطوير وتحول قطاع النقل العالمي، وترسيخ مكانتها كمنصة لتوليد الأفكار واختبارها وتوسيع نطاق تطبيقها. ويشكّل المركز مرجعاً وطنياً لتسريع جهود الابتكار في النقل والخدمات اللوجستية، من خلال مهمته المتمثلة في ابتكار حلول جديدة للنقل، والتحقق من فعاليتها، وتوسيع نطاق تطبيقها، بدءاً من البنية التحتية للسكك الحديدية، وصولاً إلى الأنظمة الرقمية وشبكات الربط متعدد الوسائط.

وبدأت قطارات الاتحاد في تنفيذ مجموعة واسعة من مشاريع الابتكار التي يتم حالياً تجميعها وتوسيع نطاقها عبر مركز قطارات الاتحاد للابتكار (ERIC) وتشمل هذه المشاريع تجربة استخدام الروبوتات في تطوير عمليات الفحص، واختبار تقنيات السكك الحديدية المغناطيسية لتعزيز الكفاءة من حيث استهلاك الطاقة فيما يتعلق برحلات الركاب، إلى جانب تطوير أفكار مبتكرة من داخل شركة قطارات الاتحاد.

وسيدعم المركز جهود قطارات الاتحاد من خلال ابتكار المشاريع وتسريع الأفكار والتسويق لها لتوظيفها، إضافةً إلى إتاحة مساحات للشركاء الخارجيين لاختبار ابتكاراتهم وتوسيع نطاقها.

كما سيُوفر دعماً للشركات الناشئة والباحثين عبر برامج حاضنات ومسرعات الأعمال، فضلاً عن منحهم فرصاً للدخول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والتوسع في الأسواق العالمية. وسيمثل المركز كذلك منصة صناعية للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات والشركات الناشئة، معتمداً على نماذج مرنة توظف الخبرات الداخلية وتدعم تطوير مشاريع مشتركة مبتكرة.

جائزة "جلوبال ريل للابتكار" 2025: نحو آفاق جديدة للنقل

اختتمت شركة قطارات الاتحاد الدورة الثانية من "جائزة جلوبال ريل للابتكار" ضمن فعاليات "جلوبال ريل 2025"، مواصلةً النجاح الكبير الذي حققته نسختها الأولى.

وتمثل هذه الجائزة منصة دولية تهدف إلى اكتشاف وتسريع الابتكارات الواعدة في مجالات السكك الحديدية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، مع تخصيص منحة مالية قدرها مليون درهم إماراتي لدعم تحويل هذه الحلول إلى تطبيقات عملية في الأسواق.

وبهذا الصدد قالت أميرة الخليفي، مدير إدارة الاستراتيجية والنمو في قطارات الاتحاد: "سيمثل مركز قطارات الاتحاد للابتكار (ERIC)محوراً أساسياً لدعم النمو المستدام والتنقل الذكي على مستوى المنطقة. وباعتباره المركز الأول من نوعه في دولة الإمارات، سيسهم في تسريع جهود تطوير التقنيات والحلول الرامية إلى إعادة صياغة مفهوم النقل وإثراء منظومة التنقل. كما "تجسّد جائزة "جلوبال ريل للابتكار" 2025 المستلهمة من رؤية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، التزام الشركة بدفع مسيرة الابتكار في قطاع النقل، ومنصة عالمية لاسكتشاف وتسريع الحلول المبتكرة الداعمة للكفاءة والسلامة والاستدامة، بما يسهم في تشكيل الجيل القادم من السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، ويعزز دور دولة الإمارات كوجهة رائدة للابتكار في هذا القطاع الحيوي".

وقد استقطبت المسابقة 242 مشاركة عالمية بزيادة تمثل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المشاركات في العام الماضي.

وقد تنوعت المشاركات لتقدم رؤى فريدة حول الجيل المقبل من حلول النقل. وبعد عملية تقييم شاملة مؤلفة من أربع خطوات، تأهل عدد من المشاركين للمرحلة النهائية حيث استعرضوا مشاريعهم خلال فعاليات المعرض، تأكيداً على الدور الريادي لدولة الإمارات كحاضنة دولية للابتكار.

وقد جرى تكريم الفائزين تقديراً لمساهماتهم في تعزيز الكفاءة والسلامة والاستدامة، وهم: شركة "إس بي إس ترانزيت"، من سنغافورة، والتي استفادت من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في توفير لغة الإشارة في وسائل النقل العام، وشركة "فيوتشر مينتينانس تكنولوجيز"Future Maintenance Technologies (FMT)، من أستراليا، والتي تقدم حلولاً لفحص القطارات وعربات السكك الحديدية باستخدام الروبوتات، لتوفير بيئة عمل أكثر أماناً وتحقيق الصيانة التنبؤية. وشركة "تي أر إي ألتاميرا" TRE ALTAMIRA من إيطاليا، والتي تستخدم تقنيات المراقبة عبر الأقمار الصناعية للكشف عن المشكلات بشكل مسبق، وهو ما سيسهم في خفض التكاليف اللازمة لإجراءات المسح التقليدية.

تمكين المواهب وعرض الابتكارات

تضمنت فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي "جلوبال ريل 2025" منصات مخصصة لدعم المواهب والخبرات، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات. وفي هذا الإطار، استضاف الحدث العالمي وللمرة الأولى "هاكاثون الشباب -جلوبال ريل 2025"، المسابقة التي نظمتها قطارات الاتحاد، واستمرت على مدار يومين، واستهدفت الطلاب والخريجين الجدد بهدف إشراكهم في معالجة تحديات قطاع النقل عبر تصميم حلول مبتكرة تعيد تصور مستقبل السكك الحديدية والبنية التحتية في دولة الإمارات.

وشارك في المسابقة أكثر من 50 طالباً وخريجاً حديثاً، متنافسين على جوائز نقدية ضمن بيئة ديناميكية تجمع بين الإبداع وحل المشكلات. وقد صُمِّم الهاكاثون بما يتوافق مع طموحات الدولة في نشر ثقافة التحول الرقمي وتمكين الجيل القادم من المساهمة في صياغة مستقبل النقل الذكي والمستدام في المنطقة. وفي ختام المسابقة، جرى تكريم فريق "Railovators" الفائز في المسابقة التنافسية.

إلى جانب دعم المواهب الشابة، قدّم معرض "جلوبال ريل 2025" منصة رفيعة المستوى لتبادل المعارف والخبرات عبر المؤتمر الفني، الذي جمع خبراء ومختصين وصناع قرار بارزين من مختلف دول العالم. واستمر المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، وتضمن 54 جلسة موزعة على 15 مساراً تخصصياً، تناولت مواضيع مثل القطار فائق السرعة، والصيانة التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والمواد المستدامة، وتجربة الركاب، والتطورات في مجال الإشارات والاتصالات. بمشاركة باحثين وخبراء وصناع قرار لاستكشاف الابتكارات وتبادل الرؤى لصياغة مستقبل النقل والترابط العالمي.

وتضمن "جلوبال ريل 2025" أيضاً منصة الابتكار، التي حققت نمو اً بمعدل أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وسلطت الضوء على مساهمات 25 شركة في تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والجيل القادم من تقنيات النقل المستقبلية. ما يعكس الدور المتزايد للابتكار كعامل رئيسي لدعم المرونة وتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق التحول الفعلي في قطاع النقل على المستوى العالمي.

ومع التوقعات بوصول حركة المسافرين العالمية إلى 9.5 مليار مسافر بنهاية عام 2025، تتزايد الحاجة إلى حلول مبتكرة ونوعية في قطاع السكك الحديدية. ومن خلال مبادرات مثل مركز قطارات الاتحاد للابتكار (ERIC)، وجائزة "جلوبال ريل للابتكار"، و"هاكاثون الشباب -جلوبال ريل 2025"، ،ومنصة الابتكار، تجمع شركة قطارات الاتحاد بين المواهب والتقنيات والتعاون العالمي لتشكيل مسار فعّال ينتقل من مجرد الفكرة إلى التطبيق وإحداث تأثير فعلي. وتُسهم هذه المبادرات في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنصة رائدة للابتكار ورسم ملامح مستقبل قطاع النقل.