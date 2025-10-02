وقال بيسكوف، للصحفيين، "هنا، يجب على الجميع أن يفهموا بوضوح أن هذا لن يمر دون رد. وبالطبع، سترد روسيا بضمان أن تكون مصالحها محددة وقابلة للقياس، وبضمان محاسبة المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن "الأمر برمته يشبه عصابة، أحدهم يراقب، وآخر يسرق، وآخر، مثل بلجيكا، يصرخ: دعونا نتشارك المسؤولية".

وقال بيسكوف إن "الولايات المتحدة تتبادل المعلومات الاستخباراتية باستمرار مع أوكرانيا. وهذا ليس بالأمر الجديد".

وأشار بيسكوف إلى أنه "من الواضح أن هناك تبادلا للمعلومات الاستخباراتية، ويتم استخدام كل البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة لجمع ونقل المعلومات الاستخباراتية إلى الجانب الأوكراني".

وأكد بيسكوف أن روسيا سترد بشكل مناسب على احتمال نقل صواريخ توماهوك إلى كييف.

وقال بيسكوف، للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات مخططة بين الإدارتين الروسية والأميركية، "إنها (الاتصالات) مستمرة في الواقع... بشكل عام، هناك قنوات للحوار، وهي تعمل".

واقترح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، في وقت سابق، منح أوكرانيا قرضا دون فوائد بقيمة 140 مليار يورو تقريبا باستخدام الأصول الروسية المجمدة، معلنا عن نيته مناقشة هذا الاقتراح في اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن في مطلع أكتوبر.