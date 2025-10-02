وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، وهو نفس المعدل المسجل خلال الشهرين السابقين، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع التضخم بنسبة 0.3 بالمئة.

وارتفعت تكاليف السكن والطاقة بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت تكاليف الترفيه والثقافة بنسبة 1.9 بالمئة.

وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.8 بالمئة.

وتراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بتراجع بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس الماضي. وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.

وفي اجتماعه الأخير، أبقى المركزي السويسري على معدلات الفائدة عند الصفر، وهو الأدنى بين البنوك المركزية الكبرى، محذراً من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تضعف توقعات الاقتصاد السويسري حتى عام 2026.