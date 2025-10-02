وأعلن نائب رئيس الوزراء شينغ لي-شيون في إحاطة إعلامية الخميس، إن تايوان سوف تدرس تمديد الضمانات الائتمانية للشركات التي توسع استثماراتها في الولايات المتحدة.

ولكنه أضاف أن الجزيرة سوف تطلب أيضا من الولايات المتحدة المساعدة في توفير الأراضي وإصدار التأشيرات وتحسين اللوائح، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وأرسلت تايوان وفدا تجاريا إلى الولايات المتحدة، حيث أجرى مفاوضات مع نظرائه في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الماضي، بحسب ما قاله شينغ، الذي شدد على أن النموذج الاستثماري الذي تتصوره تايبيه سوف يكون مختلفا عن المقترحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.

ورغم أن تايوان تقول إن نهجها للاستثمار سوف يكون منسقا على المستوى الحكومي، فأنه لايزال من غير الواضح كيف سيكون الوضع عمليا.

وقال شينغ إن شركة "تي إس إم سي" التايوانية لأشباه الموصلات لن تكون جزءا من المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وأن أي قرار استثماري مستقبلي سوف تتخذه الشركات نفسها.

وفي يوليو، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 20 بالمئة "على أساس المعاملة بالمثل" ،على الواردات التايوانية، وهو معدل أعلى مما يواجهه منافسوها الإقليميون اليابان أو كوريا الجنوبية.

ولكن المنتجات المرتبطة بأشباه الموصلات، والتي تمثل نحو 70 بالمئة من صادرات تايوان المتجهة إلى الولايات المتحدة، معفاة إلى حد كبير من الرسوم الجمركية لأنها تخضع لتحقيق منفصل.