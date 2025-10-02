وأعلنت أكبر سلسلة سوبرماركت في المملكة المتحدة عن زيادة في مبيعاتها على مدار النصف الأول من العام، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وارتفعت المبيعات البريطانية بواقع 4.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية المعدلة للمجموعة بواقع 1.6 بالمئة إلى 1.67مليار جنيه إسترليني (حوالي 2.25 مليار دولار) لنصف العام.

وقالت تيسكو إنها تتوقع الآن أرباحا أساسية للعام بأكمله تتراوح بين 2.9 مليار جنيه إسترليني و3.1 مليار جنيه إسترليني بارتفاع من النطاق التوجيهي السابق الذي تراوح بين 2.7 مليار جنيه إسترليني و3 مليارات جنيه إسترليني.

وساعد الطقس الأكثر دفئا واستغلال المتسوقين انخفاض الأسعار في تعويض تكلفة استثمارات المجموعة في علاماتها التجارية وتكاليف الأعمال التجارية المرتفعة بما في ذلك ارتفاع الضرائب.