في الوقت نفسه سجلت مبيعات جنرال موتورز من السيارات الكهربائية خلال الربع الثالث رقما قياسيا قدره 66501 سيارة.

كما زادت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها بشكل عام، مدفوعة بطلب العملاء القوي، ووجود خفض ضريبي اتحادي بقيمة 7500 دولار لكل من يشتري سيارة كهربائية جديدة.

وبلغ إجمالي مخزون سيارات جنرال موتورز لدى الوكلاء خلال الربع الثالث 527063 سيارة بانخفاض نسبته 16 بالمئة سنويا.

ومازالت الشركة في مسارها نحو تحقيق المستهدف بنهاية العام الحالي وهو توفير مخزون يكفي لتلبية الطلب لفترة بين 50 و60 يوما فقط.

وكان المخزون يكفي لتلبية طلب 77 يوما خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 76 يوما خلال الربع الثالث من العام الماضي.