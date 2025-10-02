سجلت أسهم سامسونغ أعلى مستوى لها منذ يناير 2021 بارتفاع تجاوز 4 بالمئة، فيما قفز سهم إس كيه هاينكس بأكثر من 9 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2000.

وقالت OpenAI في بيان إن الشراكة ستركز على زيادة إمدادات شرائح الذاكرة المتقدمة الضرورية للجيل القادم من الذكاء الاصطناعي، وتوسيع قدرات مراكز البيانات في كوريا الجنوبية.

وأضافت الشركة المطورة لـ ChatGPT (تشات جي بي تي) أن الشركتين الكوريتين تخططان لتوسيع إنتاج شرائح الذاكرة المتقدمة، التي تُعد أساسية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وجاء الإعلان بالتزامن مع لقاء الرئيس التنفيذي لـ OpenAI سام ألتمان بالرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في سيول، إضافة إلى كبار المسؤولين في سامسونغ وإس كيه هاينكس.

كما وقّعت OpenAI سلسلة اتفاقيات لاستكشاف تطوير مراكز بيانات الجيل القادم للذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية، بالتعاون مع وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية، وشركة الاتصالات إس كيه تيليكوم، إضافة إلى شركات تابعة لسامسونغ.

وكانت إس كيه هاينكس قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري استعدادها لبدء الإنتاج الضخم لشرائح الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، ما يعزز موقعها الريادي في سلسلة القيمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وتُستخدم هذه الشرائح في معالجات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الشرائح التي تنتجها شركة إنفيديا، أحد أكبر عملاء إس كيه هاينكس.