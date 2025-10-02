وقالت الشركة في إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه بموجب هذه الصفقة، سيتم إتاحة حقوق الملكية التي تبلغ قيمتها 69 مليون يورو لصالح شركة مصدر بالإضافة إلى 115 مليون يورو لتمويل صفقة الاستحواذ.

وستضيف صفقة الاستحواذ 446 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية قيد التشغيل إلى محفظة أعمال مصدر، وتساهم أيضاً في تحقيق أهداف "طاقة" لتوليد 150 غيغاواط من الكهرباء بحلول عام 2030.

كما تعزز الاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين، وذلك عقب استحواذ مصدر على حصة 49.99 بالمئة في أصول الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط من "أندسا" في عام 2024.