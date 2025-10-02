يذكر أن الرسوم على الواردات الأميركية تؤثر على العديد من الشركات الأميركية لأن الكثير من منتجاتها التي تبيعها في السوق الأميركية مصنوعة في دول سيوية، وهو أمر شائع في قطاع الملابس الرياضية. ومازال حجم الأعباء الإضافية التي سيمررها المنتجون والباعة إلى المستهلكين نتيجة الرسوم الجمركية غير واضح.

وتعمل شركة نايكي حاليا على استعادة مكانتها في السوق بعد فترة من الركود التي مرت بها.

وركزت الشركة بشكل كبير على مبيعاتها المباشرة للعملاء على حساب شركائها من تجار التجزئة، مما سمح للمنافسين بتوسيع نطاق منتجاتهم في السوق الأميركية الحيوية، وهو ما أثر سلباً على مبيعات نايكي. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الشركة على المنتجات العصرية أكثر من منتجاتها الرياضية.

و قبل حوالي عام، عاد إيليوت هيل، الرئيس التنفيذي السابق، من التقاعد لقيادة الشركة واستعادة مسارها الصحيح.

وأشار هيل إلى أنه تم تحديث ثلاثة أنواع من أحذية الجري (فوميرو، ستراكشر، وبيجاسوس)، مما ساهم في زيادة مبيعات هذا النوع من المنتجات بنسبة 20 بالمئة على الأقل.

في الربع الأول من العام المالي الحالي المنتهي في أغسطس، ارتفعت إيرادات نايكي بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 11.7 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت 11 مليار دولار.

في المقابل انخفض صافي الأرباح خلال الفترة نفسها بنسبة 31 بالمئة إلى 727 مليون دولار.