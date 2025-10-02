وبدلا من ذلك، ستبدأ إدارة ترامب في التحضير لفرض رسوم تستهدف شركات الأدوية التي ترفض نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة أو خفض أسعارها، وفقا لما صرح به مسؤول أميركي رفيع لوكالة الأنباء الألمانية الأربعاء، من دون أن يوضح سبب التأجيل.

وكان ترامب قد أعلن بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي أن رسوما جمركية بنسبة 100 بالمئة ستفرض اعتبارا من الأول من أكتوبر على واردات الأدوية ذات العلامات التجارية وبراءات الاختراع إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن شركات الأدوية يمكنها تفادي هذه الرسوم من خلال إنشاء مصانع إنتاج داخل الأراضي الأميركية، رغم أن التفاصيل لم تكن واضحة.

وقبيل الموعد المقرر لبدء التنفيذ، أوضح مسؤولون أميركيون أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستثنى من القواعد الجديدة الخاصة بالمنتجات الدوائية، على أن تستمر وارداته في مواجهة رسوم بنسبة 15 بالمئة.