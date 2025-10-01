وقالت نائبة رئيسة وزراء تايوان تشينغ لي-تشيون "أريد أن أوضح أنّ هذه الفكرة تأتي من الولايات المتّحدة. فريقنا التفاوضي لم يلتزم قط تقاسم إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 50-50".

وأضافت أنّ تايوان "لن تقبل بمثل هكذا شرط".

وأتى تصريح كبيرة المفاوضين التايوانيين بشأن التعرفات الجمركية ردّا على إعلان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أنّه اقترح على تايوان تقاسم إنتاج الرقائق بنسبة 50-50.