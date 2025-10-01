وبحسب المسح المعروف باسم مسح "تانكان" الذي يجريه البنك المركزي ارتفع مؤشر ثقة شركات التصنيع الكبرى خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار نقطة واحدة إلى 14 نقطة مقارنة بالربع الثاني من العام.

ويشير المسح إلى الشركات التي تنظر بتفاؤل لأوضاع الاقتصاد مقابل الشركات التي تشعر بالتشاؤم.

وخلال الربع الأول من العام الحالي سجل مؤشر تانكان أول تراجع له منذ حوالي عام إلى 12 نقطة.

في الوقت نفسه، بلغ مؤشر ثقة الشركات الكبرى غير الصناعية خلال الربع الثالث 34 نقطة دون تغيير عن قراءة الربع الثاني.

ويعكس التفاؤل النسبي في أحدث نتائج مسح تانكان بعض ارتياح الشركات إزاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين اليابان والولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية في شهر يوليو الماضي.

وينص هذا الاتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب على فرض تعريفة جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم السلع اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة، بينما تفرض تعريفات أعلى على بعض المنتجات.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في البداية تعريفة بنسبة 25 بالمئة على وارداتها من السيارات بما فيها اليابانية، لذا يعد هذا الاتفاق الجديد بمثابة تحسن لشركات صناعة السيارات اليابانية، كما أنه يضفي مزيدا من الثبات على السياسة الأمريكية، على الأقل في الوقت الراهن.

مع ذلك، لا تزال التعريفات الجمركية المرتفعة المفروضة على الصادرات إلى أكبر سوق في العالم تؤثر سلباً على أرباح العديد من القطاعات، فضلا عن الرواتب والاستثمارات والنفقات.

وقد تؤثر نتائج استطلاع تانكان على قرار بنك اليابان المركزي القادم بشأن أسعار الفائدة.

ويبقي البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة قريبة من الصفر لسنوات بهدف تحفيز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في القطاع الخاص، ومكافحة الركود الاقتصادي الذي أدى إلى انخفاض الأسعار، إلا أن معدل تضخم أسعار المستهلك ارتفع إلى ما فوق المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي، والذي يبلغ حوالي 2 بالمئة.

ويشير مسح تانكان إلى أن توقعات التضخم المتوسطة على مدى العام المقبل ظلت دون تغيير عند 2.4 بالمئة.

ويتوقع محللون أن يرفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسية قريبا، لكن لا يزال غير واضح ما إذا كان سيقوم بذلك في اجتماعه القادم خلال الشهر الحالي، أم في وقت لاحق. وقد رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.5 بالمئة من 0.1 بالمئة في وقت سابق من هذا العام.