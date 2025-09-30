وأضاف النادي في بيان "إن زيادة الإيرادات وتحقيق أول أرباح منذ 15 عاما دليل على التزامنا المالي القوي".

وحقق إنتر إيرادات بلغت 567 مليون يورو في السنة المالية 2024-2025 التي انتهت في 30 يونيو 2025، وهو "أعلى رقم تحقق على الإطلاق في الدوري الإيطالي"، وفقا لنادي النيراتزوري.

بلغ صافي الربح 35.4 مليون يورو، بزيادة قدرها 70 مليون يورو على أساس سنوي، بعد خسارة 35.7 مليون يورو المسجلة في موسم 2023-2024.

وأوضح إنتر الذي انتقلت ملكيته في مايو 2024 باستحواذ صندوق أوكتري الأميركي عليه: "تعود هذه النتائج إلى زيادة إيرادات المنافسات المحلية والأوروبية، بالإضافة إلى المشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية".

واحتل إنتر المركز الثاني في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة خلف نابولي الذي توّج باللقب في المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة، ثم خاض النادي اللومباردي نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جرمان الفرنسي وخسر بخماسية نظيفة.

بعد ذلك مباشرة، وبشكل مفاجئ، غادر المدرب سيموني إنزاغي منصبه وحل محله المدافع الدولي الروماني الساب قللنادي كريستيان كيفو.

ويحتل إنتر حاليا المركز الخامس في الدوري بفارق ثلاث نقاط عن جاره وغريمه اللدود ميلان المتصدر.

ويخطط قطبا مدينة ميلانو لبناء ملعب سان سيرو جديد، بشرط أن تبيع بلدية المدينة الملعب الحالي والأراضي المحيطة به. ومن المتوقع أن يصوت مجلس مدينة ميلانو على البيع الاثنين.

واختتم إنتر بيانه بالإعلان عن موافقة مالكيه على استثمارات في البنية التحتية للنادي، بينها مشروع بقيمة تقارب 100 مليون يورو لمرافق التدريب.