تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة ليصل إلى مستوى 3842.76 دولار للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة 0123 بتوقيت غرينتش.

وزاد المعدن النفيس بنسبة 11.4 بالمئة حتى الآن في سبتمبر، ويتجه لتسجيل أفضل شهر له منذ أغسطس 2011.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3872 دولارا.

ولم يحرز الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما يبدو أي تقدم خلال اجتماعه بالديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة الذي قد يعطل مجموعة واسعة من الخدمات.

وقد أدت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا إلى زيادة التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

ويرى المتعاملون فرصة بنسبة نحو 89 بالمئة في تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي، وذلك وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ويذدهر الذهب، الذي غالبا ما يُستخدم كمخزن آمن للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويترقب المستثمرون بيانات أميركية عن سوق العمل الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل على صحة الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 46.95 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1597.58 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1259.02 دولار.