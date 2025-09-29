في حديث خاص لسكاي نيوز عربية، أكد ساندياغا أونو، مؤسس شركة Saratoga للاستثمار، أهمية تبني منظور متوسط إلى طويل الأجل عند تقييم الفرص الاستثمارية العالمية، مشيراً إلى أن الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا يبرزان كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي المستقر.

وقال أونو، على هامش "قمة الشرق الأوسط وآسيا 2025"، إن إندونيسيا تحقق نمواً يتجاوز 5 بالمئة باعتبارها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، فيما تسجل الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً يبلغ 4.5 بالمئة، ما يعكس متانة اقتصادات المنطقة رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.

وأضاف: "في أوقات الشكوك، تظهر دائماً فرص واعدة"، لافتاً إلى أن أبرز هذه الفرص تكمن في قطاع الطاقة، خصوصاً الطاقات الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والذكاء الاصطناعي وخدمات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وأشار أونو إلى أن السياحة والاقتصاد الإبداعي يشكلان ركيزتين أساسيتين لخلق وظائف عالية الجودة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتسهم في بناء دول مزدهرة.

التحديات المستقبلية الصعبة

يرى ساندياغا أونو أن التحدي الأكبر الذي يواجهه العالم حالياً هو استدامة الوظائف.

وتابع قائلا: "من الصعب جداً العثور على وظائف جيدة. لا نملك المواهب المطلوبة للاستفادة من الوظائف المتاحة. لذا، هناك الكثير من الفرص لتطوير المهارات وإعادة تقييمها وتوسيع نطاقها مع ظهور تقنيات جديدة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي".

الذهب: وسيلة للتحوط ضد التضخم وعدم اليقين

وبالحديث عن الذهب، شدد على أن الذهب أداة استراتيجية للتحوط ضد التضخم وحالات عدم اليقين العالمية، مشيراً إلى أن الذهب وصل إلى مستويات قياسية تاريخية وما زال أمامه مجال واسع لتحقيق المزيد من المكاسب.

وقال أونو: "استثمرنا في الذهب عبر كامل دورة حياته، سواء من الاستكشاف إلى الإنتاج، وصولاً إلى استخدامه كملاذ آمن ضد التضخم وتقلبات الأسواق. ونرى أن المنطقة، خاصة جنوب شرق إندونيسيا، تزخر برواسب ذهبية واعدة تتطلب رؤوس أموال إضافية من الشرق الأوسط لدفع عجلة تطوير هذا القطاع الحيوي."

وأضاف أن القيمة العادلة للذهب، في ضوء معدلات التضخم الحالية، تقترب من 4 آلاف دولار للأونصة، مرجحاً أن يشهد المعدن النفيس موجة صعود جديدة قد تدفعه إلى 5 آلاف دولار للأونصة خلال فترة مقبلة، مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

يذكر أن بنك أبوظبي الأول، وهو أكبر بنك في دولة الإمارات وإحدى المؤسسات المالية الأكثر أماناً في العالم، كان قد اختتم الأسبوع الماضي النسخة الثانية من "قمة الشرق الأوسط وآسيا" التي انعقدت في سنغافورة بمشاركة أكثر من 250 من صناع القرار وقادة المال والأعمال. وجاءت القمة تحت شعار "الوصل بين آسيا والشرق الأوسط: مستقبل التجارة والاستثمار والتمويل"، لتسليط الضوء على الفرص المتزايدة في الابتكار، التمويل المستدام، والبنية التحتية الخضراء.