ويعد هذا أول اجتماع لمجلس إدارة "XRG" خارج دولة الإمارات، وانعقد في مقر شركة "بلاكستون" في حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية، حيث اطّلع أعضاء المجلس على مستجدات أعمال الشركة الدولية في مجال الغاز، كما تابع المجلس جهود الشركة لترسيخ حضورها المتنامي في الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك استحواذها على حصة 11.7 بالمئة في المرحلة الأولى من مشروع "ريو غراندي" للغاز الطبيعي المُسال، الذي يُعد أحد أكثر المشروعات طموحاً في مجال البُنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعي المُسال في الولايات المتحدة، والذي يشهد تقدماً مستمراً في أعمال إنشاء وحدات التسييل الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى اتخاذ "قرار الاستثمار النهائي" في وحدة التسييل الرابعة.

وبالنسبة لأعمال "XRG" في مجال حلول الطاقة، استعرض المجلس خطة التطوير ومستجدات التقدم المُحرز في مشروع "باي تاون" لإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضَي الكربون بالتعاون مع شركة "إكسون موبيل" في ولاية تكساس، والذي تمتلك "XRG" حصة 35 بالمئة منه.

كما اطّلع كذلك على خطط الشركة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة بهدف المساهمة في تلبية الطلب المتزايد الناتج عن التحول الرقمي ونمو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. واستعرض المجلس أيضاً خطط "XRG" لتحقيق النمو الدولي في قطاع الكيماويات، بما يشمل تأسيس "مجموعة بروج الدولية" والاستحواذ المقترح على شركة "كوفيسترو".

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG": "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتعزيز التعاون الدولي لتوفير حلول وإمدادات الطاقة لضمان مواكبة المستقبل ودعم النمو العالمي، نجحت 'XRG' خلال أقل من عام في توظيف رأس المال بشكل استراتيجي من خلال نهج استثماري مسؤول ومنضبط يهدف إلى اغتنام الفرص المجدية التي تساهم في خلق وتعزيز القيمة طويلة الأمد عبر مختلف مجالات ومراحل قطاع الطاقة".

وأضاف: "تستمر ’XRG‘ في تعزيز التقدم الإيجابي الذي حققته وترسيخ مكانتها في الأسواق المُجدية اقتصادياً التي توفر بيئة داعمة للاستثمار بما ينسجم مع تركيز الشركة على الاستفادة من كافة فرص وإمكانيات النمو في قطاع الطاقة، بما في ذلك السوق الأميركي. ومن خلال التعاون مع الشركاء في القطاعَين الحكومي والخاص، سنستمر في تعزيز المكانة الرائدة للشركة ومساهمتها في جهود بناء منظومة طاقة مستقبلية تدعم النمو الاقتصادي المستدام".

وتساهم الولايات المتحدة الأميركية بدور مهم في صياغة مشهد الطاقة العالمي، في ضوء تميُّز الطلب المحلي فيها على الغاز بالمرونة بدعم من قوة النشاط الصناعي والتوسع السريع لمراكز البيانات.

وبصفتها أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، من المتوقع أن تحافظ الولايات المتحدة الأميركية على تحقيق نمو قوي في صادرات هذا المورد الحيوي، لتساهم بنحو 30 بالمئة من إمداداته العالمية حتى عام 2050.

وعززت "XRG" جهودها لبناء محفظة أعمال دولية متكاملة ومتنوّعة جغرافياً في مجال الغاز، من خلال أربع صفقات ناجحة ضمن الأسواق الإفريقية والآسيوية، كما أعلنت مؤخراً عن تنفيذ صفقتين مهمتين للكيماويات ستساهمان في تعزيز مكانتها لتصبح ضمن أكبر ثلاثة مستثمرين عالميين في هذا المجال.

واطّلع المجلس أيضاً خلال الاجتماع على الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتأسيس مقرات لها في الأسواق الاستراتيجية، بما في ذلك المكاتب التي تم افتتاحها مؤخراً في العاصمة الأميركية واشنطن، وباكو في أذربيجان، ومابوتو في موزمبيق، وعشق آباد في تركمانستان.

الجدير بالذكر أن تنامي الحضور العالمي لـ "XRG" يؤكد التزامها طويل الأمد تجاه المجتمعات التي تمارس أعمالها وأنشطتها فيها.