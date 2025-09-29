ولم يذكر السوداني تفاصيل عن القطاعات المستهدفة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن السوداني "رعى ملتقى العراق للاستثمار الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد"، وأنه "أعلن عن فرص استثمارية بحجم 450 مليار دولار في مختلف القطاعات".

وأكد السوداني خلال افتتاح أعمال ملتقى العراق للاستثمار، الذي يعقد على مدى يومين في بغداد أن حجم الاستثمارات الفعلية تجاوز 100 مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر خاص لعرض الفرص الاستثمارية المتعلقة بمشروع "طريق التنمية"، الذي وصفه بأنه الأوسع في المنطقة.