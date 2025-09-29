وأوضحت الشركة خلال يوم أسواق رأس المال في ميونخ أن العمليات التي كانت تتولاها هذه الوظائف سيُجرى رقمنتها وأتمتتها والدمج بينها.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت لوفتهانزا رفع أهدافها المالية متوسطة الأجل.

وتهدف أكبر شركة طيران في أوروبا، والتي يعمل بها حوالي 103 آلاف موظف، إلى تحقيق ربح تشغيلي (الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب) يتراوح بين 8 بالمئة و10 بالمئة من الإيرادات مستقبلا. وكان الهدف السابق يبلغ 8 بالمئة.