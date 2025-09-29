تعمل الشركة، التي تتخذ من هيوستن مقرًا لها والمدعومة من المستثمر وارن بافيت، على بيع أصولها بشكل متواصل خلال السنوات الأخيرة في مسعى لتقليص عبء ديونها الضخم، الذي يبلغ حاليًا 24 مليار دولار. وتستعين أوكسيدنتال بمستشارين لإدارة عملية البيع.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر أن عملية التخارج، التي ستكون الأكبر في تاريخ أوكسيدنتال حتى الآن، من المرجح الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة، ما لم تواجه عقبات في اللحظات الأخيرة.

حققت وحدة "أوكسي كيم" إيرادات تقارب 5 مليارات دولار خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو. وبلغت القيمة السوقية لشركة أوكسيدنتال نحو 47 مليار دولار عند إغلاق تعاملات الجمعة.

ولم تحدد التقارير الإعلامية هوية المشتري، في حين حذرت المصادر من إمكانية انهيار الصفقة.

تواجه أوكسيدنتال عبء ديون كبيرًا، وهو إرث من صفقة استحواذها على شركة "أناداركو بتروليوم" بقيمة 55 مليار دولار في عام 2019، واستحواذها على منتج النفط الصخري "كراون روك" مقابل 13 مليار دولار في عام 2023.

كان أداء سهم أوكسيدنتال ضعيفًا خلال الأشهر الـ12 الماضية، إذ تراجع بنحو 8 بالمئة ليصل إلى 47.47 دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط والمخاوف بشأن عبء الديون. في المقابل، ارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 15 بالمئة خلال الفترة نفسها.

نجحت الشركة في خفض ديونها بمقدار 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مدعومة بعمليات تخارج بلغت قيمتها 4 مليارات دولار منذ بداية 2024.

وفي أغسطس، أعلنت أوكسيدنتال بيع أربعة أصول في حوض بيرميان، أكبر منطقة منتجة للنفط في الولايات المتحدة، إلى أطراف لم يُكشف عنها.

كما أعلنت الشركة عن بيع خط أنابيب غاز وبنية تحتية أخرى لشركة "إنتربرايز برودكتس بارتنرز"، وهي شركة نفط وغاز مقرها هيوستن.

وقالت الرئيسة التنفيذية فيكي هولوب خلال مكالمة لمناقشة الأرباح الشهر الماضي: "نحن سعداء للغاية بالتقدم الذي أحرزناه في برنامج التخارج وخططنا لخفض الديون".

يشهد قطاع النفط الصخري الأميركي سياسة تقشف بعد تراجع أسعار النفط بنسبة 15 بالمئة هذا العام.

ففي مطلع الشهر الجاري، أعلنت شركة "كونوكو فيليبس" أنها ستخفض ما يصل إلى ربع قوتها العاملة، وفي فبراير أعلنت "شيفرون" عن خطط لتقليص الوظائف بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.

تتعرض هوامش أرباح منتجي البتروكيماويات لضغوط بسبب تخمة المعروض خلال السنوات الأخيرة، مع دخول طاقات إنتاجية جديدة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز الصين لقدراتها المحلية.

وفي يوليو، نشرت شركة "بوسطن كونسلتينغ غروب" تقريرًا أشار إلى أن "اتجاه الاندماجات والاستحواذات يكتسب زخمًا سريعًا" في صناعة البتروكيماويات، حيث تم الإعلان عن أكثر من 300 صفقة في عام 2024.