فمع تبدّل تفضيلات المستهلكين وتسارع الاتجاهات وتعقيدات سلاسل التوريد العالمية، تبحث العلامات الفاخرة عن أدوات جديدة تمنحها ميزة تنافسية، وتعيد تعريف تجربة التميّز بما يمزج بين الحصرية والابتكار.

وفي قلب هذه المعادلة، يطلّ الذكاء الاصطناعي كفرصة تاريخية تفتح أمام العلامات الفاخرة، آفاقاً جديدة للنمو، وتساعدها في تطوير علاقتها مع المستهلكين بطرق لم تكن ممكنة من قبل.

عصر جديد للعلامات الفاخرة

وبحسب تقرير أعدته "وول ستريت جورنال" واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل، يُعيد تشكيل جميع جوانب سلسلة قيمة السلع الفاخرة تقريباً، بدءاً من ابتكار المنتجات وصولاً إلى خدمة ما بعد البيع. فعلى سبيل المثال، تستخدم بعض العلامات التجارية تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجرد مخزون البضائع لديها، وهذا ما يساعدها في التنبؤ بأحجام المبيعات والمنتجات التي تحظى بطلب كبير، ما يضمن توافر المنتجات المطلوبة في الأوقات المناسبة وعدم نفادها من الأرفف.

كما توظف العلامات التجارية الفاخرة الذكاء الاصطناعي، في ابتكار تجارب شخصية أعمق، من خلال أدوات تحلل تفضيلات العملاء وسجلات مشترياتهم، لتصميم كتالوجات رقمية ذكية مخصصة لهم أو تقديم اقتراحات داخل المتجر، تُلائم اهتمامات كل عميل على حدة، بما يعزز شعور التميز والخصوصية لدى هؤلاء.

ووفقاً لتقرير "وول ستريت جورنال"، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساعد العلامات التجارية الفاخرة في المجالات الآتية:

توجيه عملية صنع القرار وتوليد النمو

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تحليل بيانات، بل أصبح بمثابة "بوصلة استراتيجية" للعلامات الفاخرة، فمن خلال تحليل اتجاهات الأسواق العالمية وسلوكيات المستهلكين عبر مناطق متعددة، يمكن للذكاء الاصطناعي الكشف عن فرص نمو مخفية في أسواق يصعب الوصول إليها تقليدياً، مثل الأسواق الناشئة. وعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد تزايد الطلب على منتجات محددة، مثل الحقائب الصغيرة أو المجوهرات في شريحة عمرية معينة، ما يسمح للشركات بتعديل استراتيجياتها بسرعة قبل منافسيها.

نتائج مربحة

تكمن قوة الذكاء الاصطناعي في الجمع بين الكفاءة والجودة، فهو قادر على تحسين إدارة سلاسل التوريد، والتنبؤ بالمواد المطلوبة بدقة، وبالتالي تقليل الهدر والتكاليف. وفي الوقت نفسه، تتيح له قدرات التحليل تحسين جودة المنتجات من خلال مراقبة كل تفصيلة في عملية الإنتاج، فبعض الشركات بدأت باستخدام نماذج محاكاة لتجربة خامات جديدة افتراضياً قبل تصنيعها، مما يقلل المخاطر ويرفع من هامش الربح.

قوة عاملة مُعززة

الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الحرفيين أو المصممين، بل يعمل على تعزيز قدراتهم، فهو يتولى المهام الروتينية أو التحليلية، مثل معالجة بيانات العملاء أو اقتراح اتجاهات تصميمية، ليتيح للموظفين التركيز على الجوانب الإبداعية والفنية. وفي بعض بيوت الأزياء باتت تُستخدم أدوات توليد التصاميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي كمصدر إلهام للمصممين، الذين يضيفون لمساتهم الحرفية لتحويل الأفكار إلى قطع فريدة.

تفاعل المستهلك

عملاء المتاجر الفاخرة يتوقعون الحصول على تجارب شخصية لا تُشبه غيرها، وهنا يلعب الذكاء الاصطناعي دور "المستشار الشخصي"، الذي يتذكر أدق تفاصيل تفضيلات المستهلكين، من الألوان وصولاً لنمط التصميم المُفضّل، وهذا النوع من التخصيص يعزز الولاء للعلامة ويحول عملية الشراء إلى تجربة غامرة.

مراقبة الجودة

الجودة تمثل العمود الفقري لسمعة العلامات الفاخرة، وباستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للمصانع رصد أي خلل دقيق في المواد أو التصنيع، بل وحتى التنبؤ بمشكلات قد تحدث قبل ظهورها. إضافة إلى ذلك، باتت الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاكاة "اختبار التآكل والاستخدام" لتقييم متانة المنتجات. ومن جانب آخر، تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي التحقق من أصالة المنتجات والكشف المبكر عن السلع المقلدة، وهي مشكلة تؤثر بشكل كبير على قطاع الرفاهية.

تحسين الإنفاق الإعلاني

الإعلانات في قطاع الرفاهية تُعد استثماراً ضخماً، والذكاء الاصطناعي يساعد على جعلها أكثر ذكاءً ودقة، فمن خلال تحليل بيانات الجمهور وسلوكياتهم الرقمية، يمكن توجيه الإعلانات للفئات الأكثر احتمالاً للشراء، وتحديد القنوات الأنسب (سواء عبر منصات التواصل أو الحملات الموجهة في المتاجر). كما يمكن للذكاء الاصطناعي تقييم أداء الحملات في الوقت الحقيقي وضبطها بشكل فوري لتحقيق أعلى عائد ممكن من الإنفاق الإعلاني.

التوريد والتفاوض مع الموردين

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي محاكاة سيناريوهات متعددة للتسعير، واقتراح أفضل شروط للعقود مع المورّدين بما يحقق توازناً بين التكلفة والجودة. وعلى سبيل المثال، يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي أن يوصي بعقد طويل الأمد مع مورد محدد للجلود الفاخرة، إذا أظهر التحليل أن الأسعار مرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة. وهذا التحول يمنح العلامات الفاخرة قدرة أكبر على حماية سلاسل التوريد الخاصة بها من الانقطاعات المفاجئة، وضمان استمرارية التميز الحرفي مع الحفاظ على استدامة الموارد.

من يتأخر يخسر السباق

ويعتبر قطاع السلع الفاخرة من القطاعات الأكثر حذراً عند استخدام الذكاء الاصطناعي، لأن أي خطأ قد يؤثر على سمعة العلامة التجارية ويقلل من قيمتها لدى المستهلكين. ومع ذلك، هناك فرص كبيرة للعلامات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة مدروسة لتقديم تجارب جديدة ومميزة لعملائها والبقاء في مقدمة المنافسة.

وللاستفادة من هذه الفرص، يجب على العلامات الفاخرة وضع أهداف واضحة وخطط دقيقة قبل تطبيق أي تقنيات ذكاء اصطناعي، مع ضمان توافقها مع هوية العلامة ووعودها للمستهلكين، خصوصاً أن الشركات التي تتجاهل أو تتأخر في الاستثمار في هذه التكنولوجيا قد تتخلف عن المنافسين، مما يجعلها تفقد فرص الابتكار والنمو، وتتعرض لخطر فقدان ولاء العملاء لصالح العلامات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي بذكاء وفعالية.

محطة مفصلية لصناعة التميّز

وتقول خبيرة التسويق ساندرا ملحم في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن دخول الذكاء الاصطناعي إلى قطاع السلع الفاخرة، يشكل محطة مفصلية في صناعة، لطالما قامت على قيم الحرفية والندرة والتميّز، مشيرة إلى أن التحدي الجوهري في هذا التحوّل، يتمثل في إيجاد التوازن بين ما يتوقعه مستهلكو السلع الفاخرة من شعور بالحصرية والتفرّد، وبين طبيعة الذكاء الاصطناعي التي ترتكز على التخصيص واسع النطاق، ولذلك إذا استُخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة سطحية، قد تفقد العلامات الفاخرة عنصر "الخصوصية" الذي يميزها، أما إذا جرى توظيفها بذكاء استراتيجي، فإنها قادرة على الارتقاء بتجربة العميل إلى مستويات غير مسبوقة.

درع ضد التقليد

وتشرح ملحم أن التوظيف الذكي والمدروس للذكاء الاصطناعي في مراقبة الجودة والتحقق من أصالة المنتجات الفاخرة، لا يقتصر دوره على حماية سمعة العلامة التجارية، بل يمتد ليعزز ثقة المستهلكين في سوق يزداد ازدحاماً بالسلع المقلدة، فالتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، قادرة اليوم على أن تكون درعاً "ضد التقليد" من خلال رصد أدق العيوب في المواد الخام، أو عبر تحليل أنماط معقدة في الخياطة أو النقوش أو المواد المستخدمة، وهي تفاصيل قد يصعب على العين البشرية كشفها، لافتة إلى أن هذا النوع من أدوات الذكاء الاصطناعي، يمنح العلامات الفاخرة قيمة تنافسية إضافية، ويضمن للمستهلك أن المنتج الذي يقتنيه فريد ومطابق للمعايير العالمية في قطاع الرفاهية.

إعلانات فاخرة بذكاء رقمي

وتوضح ملحم أن الذكاء الاصطناعي سيحدث ايضاً تحولاً جذرياً في أسلوب إدارة الإنفاق الإعلاني داخل سوق السلع الفخمة، إذ لم تعد الحملات التقليدية الضخمة، كافية للتأثير في جيل المستهلكين الرقميين الذين يتميزون بوعي أكبر وانتقائية أعلى، وبالتالي فإن أدوات الذكاء الاصطناعي، ستمكّن العلامات التجارية الفخمة، من استهداف شرائح محددة بدقة غير مسبوقة، وذلك عبر تحليل بيانات التصفح والشراء والسلوكيات الرقمية للعملاء، مما يسمح بتصميم رسائل إعلانية مخصّصة لكل فئة على حدة، ويمنح مرونة كبيرة في التعامل مع اتجاهات السوق المتغيرة بسرعة.

تجنب خسارة السوق

وتشدد ملحم على أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في سوق السلع الفاخرة، لم يعد مجرد خيار انتقائي بل أصبح خطوة استراتيجية لا غنى عنها، فالعلامات التي تتباطأ في تبني هذه التقنيات، تُعرّض نفسها لخسارة حصتها السوقية أمام المنافسين الكبار وأيضاً أمام شركات ناشئة تتحرك بجرأة وتبتكر بسرعة، لافتة إلى أن المستهلك الفاخر بات اليوم أكثر تطلباً من أي وقت مضى، وهو يبحث عن تجربة رفاهية تحمل طابعاً شخصياً لا يُشبه سواها.

التنبؤ بالمخاطر وتحسين التوريد

من جهته يقول المحلل الاقتصادي محمد سعد في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن دخول الذكاء الاصطناعي إلى قطاع الأزياء والمنتجات الفاخرة، يتجاوز مجرد الابتكار التقني، إذ يمثل إعادة تشكيل كاملة لسلسلة القيمة، فالمواد الفاخرة مثل الجلود النادرة والأحجار الكريمة، تعتمد على عوامل جغرافية ومناخية معقدة تجعل الحصول عليها أمراً حساساً ودقيقاً، وهنا سيكون الذكاء الاصطناعي قادراً على منح العلامات التجارية القدرة على توقع أي مخاطر محتملة في سلاسل التوريد واتخاذ قرارات تفاوضية أكثر ذكاءً مع الموردين، مستندة إلى بيانات دقيقة وشاملة، وذلك بدلاً من الاكتفاء بالخبرة التقليدية أو الحدس الشخصي كما كان يحصل في السابق.

الفخامة والذكاء الاصطناعي: ثوب جديد؟

ويعتبر سعد أن الذكاء الاصطناعي قادر على إلباس صناعة الرفاهية ثوباً جديداً، من خلال تقديم منتجات وتجارب مخصصة بشكل غير مسبوق، مع الحفاظ على الحرفية والجودة التي تميزها، فالشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي مبكراً، ستصبح أكثر قدرة على توسيع حصتها السوقية، بينما ستواجه العلامات التقليدية المتأخرة خطر تقلص دورها، مشدداً على أن سوق السلع الفاخرة أصبح اليوم مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالقدرة على استثمار التكنولوجيا، في تعزيز قيمة العلامة التجارية، لذا فإن العلامات التي ستفوز في المستقبل، هي تلك التي تدمج التكنولوجيا ببراعة، مع الحرفية التقليدية لتخلق منتجات وتجارب تتماشى مع خيارات المستهلكين.