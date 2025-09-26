وتؤسس هذه المبادرة لمعايير متقدمة للشفافية والمساءلة في صناعة الحديد المستدام، وتأتي عقب سلسلة من الإنجازات البارزة مثل تميز إمستيل باعتبارها أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على شهادة ResponsibleSteel™، وأول جهة على مستوى العالم تطلق مشروعاً تجريبياً لاستخدام السخانات الكهربائية في صناعة الحديد.

وتستند هذه الإنجازات إلى مسيرة الشركة الراسخة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية في صناعة الحديد، من خلال مشروعات نوعية شملت مبادرتها الرائدة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه بالتعاون مع شركة "الريادة" التابعة لأدنوك، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب إطلاق أول مشروع تجريبي في المنطقة لإنتاج الحديد باستخدام الهيدروجين بالتعاون مع "مصدر". وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة مكنت شركة الدار من توظيف حديد التسليح المنتج بالهيدروجين من شركة إمستيل لبناء أول مسجد محايد الكربون في أبوظبي بجزيرة ياس، في إنجاز إقليمي يعكس ريادة دولة الإمارات في مجالات الابتكار والاستدامة.

ويشكل برنامج الحديد المستدام TrueGreen™ إطاراً متكاملاً يتيح من خلاله للمطورين والمقاولين والممولين الاستفادة من حلول استدامة معتمدة دولياً، ويسهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وتعزيز فرص المنافسة في المناقصات الموجهة لمعايير الاستدامة، فضلاً عن ضمان الامتثال للتشريعات العالمية، وفي مقدمتها آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون CBAM. وتُزوَّد جميع منتجات الحديد بإعلانات بيئية مُوثَّقة من جهات مستقلة، ومدعومة بأنظمة رقمية متقدمة لرصد الانبعاثات بدقة، وضمان تحديد البصمة الكربونية لكل دفعة إنتاج، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: "يجسد برنامج الحديد المستدام TrueGreen™ التزامنا الراسخ بإنتاج حديد مسؤول ومستدام، يستند إلى عقود من الابتكار، ويقدم قيمة موثوقة وشفافة يمكن لعملائنا الاعتماد عليها. يمثل هذه البرنامج نقلة نوعية في مسيرة إمستيل، حيث نتيح لشركائنا البيانات والأدوات التي تمكنهم من تعزيز قدراتهم التنافسية ودعم جهودهم الرامية للانتقال نحو الاقتصاد منخفض الكربون".

ويتماشى برنامج الحديد المستدام TrueGreen™ بصورة وثيقة مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050، كما يدعم مبادرة المساهمات الوطنية المحددة 3.0، التي تستهدف خفض انبعاثات قطاع الإنشاءات بنسبة 79 بالمئة بحلول عام 2035. وبفضل معدل كثافة انبعاثات لا يتجاوز 0.67 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الحديد، وهو مستوى أدنى بكثير من المتوسطات العالمية، تساهم إمستيل في ترسيخ موقع دولة الإمارات بين أبرز رواد العالم في مجال إزالة الكربون الصناعي.

وحظيت إمستيل بإشادة دولية واسعة لدورها الرائد في مجال الاستدامة، حيث حصلت المجموعة على لقب الشركة الرائدة في استدامة الصلب، كما تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل خمس شركات عالمية من حيث إزالة الكربون في صناعة الحديد وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، كما اختيرت كرئيس مشارك للتحالف من أجل إزالة الكربون بقيادة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).

ومن خلال برنامج الحديد المستدام TrueGreen™ تواصل إمستيل توسيع نطاق تأثيرها عبر شراكات استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، ونخبة من هيئات الإعتماد الدولية، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل البناء منخفض الكربون.