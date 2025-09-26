وهناك تصوران يضعهما أحدث تقرير لتوقعات الطاقة الصادر عن شركة النفط العملاقة، وهي دراسة سنوية لاتجاهات الطاقة حتى 2050.

ويستند تصور "المسار الحالي" إلى السياسات والتعهدات القائمة. بينما يتطلع تصور "أقل من درجتين مئويتين"، وهو إشارة إلى الهدف المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى أقل من درجتين مئويتين تماشيا مع أهداف اتفاقية باريس، إلى خفض انبعاثات الكربون 90 بالمئة تقريبا بحلول 2050 مقارنة مع مستويات 2023.

وتنتج هذه الانبعاثات بشكل رئيسي عن حرق النفط والغاز الطبيعي والفحم.

وتوقع التقرير أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 103.4 مليون برميل يوميا بحلول 2030 وفقا لتصور بي.بي للمسار الحالي، قبل أن يتقلص إلى 83 مليون برميل يوميا بحلول 2050.

وتوقع تقرير بي.بي العام الماضي أن يصل الطلب على النفط إلى ذروة بحلول 2025 عند نحو 102 مليون برميل يوميا، لكن بطء جهود الكفاءة كان له تأثير سلبي.

وفي حالة استمرار ضعف الزيادات في كفاءة الطاقة، فإن الطلب على النفط سيرتفع إلى نحو 106 ملايين برميل يوميا بحلول 2035.

وفي تصور "أقل من درجتين مئويتين"، يصل الطلب على النفط إلى ذروة خلال العام الجاري عند 102.2 مليون برميل يوميا قبل أن ينخفض إلى 33.8 مليون برميل يوميا بحلول 2050.