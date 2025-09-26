وقال ترامب أمس الخميس عبر موقعه للتواصل الاجتماعي إن شركات الأثاث الأجنبية تغرق السوق الأميركية بمنتجاتها، ولابد من فرض رسوم "من أجل الأمن القومي وأسباب أخرى". وأضاف أن الشاحنات الثقيلة وقطع الغيار التي يتم انتاجها في الخارج تضر بالمنتجين المحليين.

وعلى إثر هذه التصريحات، انخفضت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية الجمعة، حيث تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.9 بالمئة تقريبا ليسجل 45354.99 نقطة.

وتراجعت أسهم شركة سوميتومو فارما للصناعات الدوائية بنسبة 3.5 بالمئة فيما انخفض أسهم شركة تشوجاي للدواء بنسبة 3 بالمئة تقريبا.

وكشفت بيانات حكومية ارتفاع التضخم في منطقة طوكيو في سبتمبر الجاري بنسبة سنوية تبلغ 2.5 بالمئة، وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها في أغسطس السابق عليه، فيما كان من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.8 بالمئة.

غير أن التضخم مازال أعلى من نسبة 2 بالمئة التي يستهدفها البنك المركزي الياباني، مما يثير تكنهات بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.5 بالمئة إلى 3386 نقطة في ثالث تراجع على التوالي وسط تزايد المخاوف من طول أمد المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.

وفي الأسواق الصينية، انخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5 بالمئة تقريبا إلى 26357 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 3831.8 نقطة.

وارتفع مؤشر إس أند بي/ إيه إس إكس في أستراليا بنسبة 0.2 بالمئة إلى 8787.7 نقطة، فيما انخفض مؤشر سينسيكس في الهند بنسبة 0.5 بالمئة وتراجع مؤشر تايكس في تايوان بنسبة 1.7 بالمئة.