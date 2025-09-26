ونقلت الوكالة عن أينهورن قوله إن ضخ مبالغ تصل إلى تريليون دولار من جانب شركات مثل أبل وميتا بلاتفورمز وأوبن أيه آي هو إجراء متطرف للغاية لأن العائد المنتظر في نهاية المطاف غير مؤكد بشكل كبير.

وتساءل أينهورن بشأن ما إذا كان "إنفاق تريليون دولار أو نصف مليار دولار سنويا سوف يدر عائدات جيدة للشركات التي تقوم بمثل هذه الاستثمارات".

وأضاف أن "المبالغ التي يتم ضخها متطرفة للغاية لدرجة أنه من الصعب جدا في الحقيقة فهمها"، واستطرد: "اثق أن النتيجة ليست صفرا، ولكن هناك فرصة معقولة أن يتم تدمير قدر هائل من رؤوس الأموال خلال هذه الدورة".

وكان سام ألتمان، رئيس شركة OpenAI (أوبن أيه آي) للذكاء الاصطناعي، أعرب عن رغبته في انفاق "تريليونات" على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال "المستقبل غير البعيد"، كما تحدث مارك زوكربرغ رئيس ميتا عن انفاق مئات الملايين من الدولارات على إقامة مراكز بيانات.

وذكرت شركة أبل في فبراير الماضي أنها تعتزم انفاق 500 مليار دولار محليا خلال السنوات الأربع المقبلة.

ورسم أينهورن خطا واضحا بين أهمية الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، وبين القيمة الاقتصادية الفورية لتمويل هذه المشروعات، وقال إن كثير من المشروعات سوف يتم إقامتها، ولكن المستثمرين ربما لن يحققوا العائدات التي يتوقعونها.