لكن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدمت بعض الدعم قبيل صدور تقرير رئيسي عن التضخم في وقت لاحق من اليوم.

تحديث الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3748.41 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0605 بتوقيت غرينتش. ولكنه صعد 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع. استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3774.50 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق في شركة كيه.سي.إم تريد "يتداول الذهب بوتيرة بطيئة نسبيا، إذ يتردد المتداولون في الانضمام إلى السوق بأي قناعة حقيقية في حال عكست بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، ولو بشكل طفيف، القفزة في قراءة الناتج المحلي الإجمالي".

وأظهرت البيانات الصادرة أمس الخميس أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي انخفض، في حين نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في الربع الثاني وسط إنفاق استهلاكي قوي واستثمارات في الأعمال.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، قلص المستثمرون توقعاتهم لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمب، إذ تراجعت الاحتمالات إلى 85 بالمئة و60 بالمئة من مستوياتها السابقة البالغة 91 بالمئة في أكتوبر و76 بالمئة في ديسمبر، وذلك عقب صدور البيانات الاقتصادية الأميركية.

وقال ووترر "إعلان ترامب الأخير عن الرسوم الجمركية يُبقي المتداولين في حالة تأهب والتدفقات نحو الملاذات الآمنة الناتجة عن ذلك ربما تساهم في الحد من أي تراجع فوري في أسعار الذهب".

وأعلن ترامب أمس الخميس عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية العقابية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة بدءا من الأول من أكتوبر.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعا بواقع 0.3 بالمئة على أساس شهري و2.7 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وتراجع الطلب على الذهب في الصين بشكل أكبر هذا الأسبوع، في حين استمر الشراء المنتظم في أسواق آسيوية رئيسية أخرى رغم ارتفاع الأسعار ترقبا لمزيد من المكاسب.

وعادة ما تميل أسعار الذهب للارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة إلى 44.83 دولار للأونصة.

وقفز البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1541.39 دولار ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في 12 عاما. وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1261.59 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل مكاسب أسبوعية.