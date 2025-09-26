وذكر مكتب الإحصاء الوطني الإسباني أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق عليه، ليتفوق بذلك على نسبة 0.7 بالمئة التي كان المكتب قد أعلنها في وقت سابق.

وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز بأن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بأسرها بلغت 0.1 بالمئة خلال نفس الفترة.

وتؤكد هذه النتائج أن رابع أكبر اقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة يواصل الأداء القوي في ظل رئيس الوزراء بدرو سانشيز، رغم جهوده لتولي مقاليد الحكم دون أغلبية برلمانية.