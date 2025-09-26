جاء ذلك بعد أن التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إنه يعتقد أن تركيا ستوافق على طلبه بوقف شراء النفط الروسي، وإنه يمكن أن يرفع العقوبات الأميركية عن أنقرة حتى تتمكن من شراء طائرات إف-35 الأميركية.

وفي بيان للبورصة في إسطنبول، قالت الخطوط الجوية التركية الجمعة إنها قررت شراء 75 طائرة من بوينغ من طرازي بي 787-9 وبي 787-10، 50 منها طلبيات مؤكدة و25 اختيارية.

ووفقا للبيان، من المقرر تسليم هذه الطائرات بين عامي 2029 و2034.

وهناك مفاوضات مع شركتي رولز رويس وجنرال إلكتريك إيروسبيس بشأن المحركات الرئيسية والاحتياطية وخدمات صيانة المحركات للطائرات.

وقالت الخطوط الجوية التركية أيضا إنها أكملت مفاوضاتها مع بوينغ لشراء 150 طائرة أخرى، منها 100 طلب مؤكد و50 طلبا اختياريا لطرازي 737-8 ماكس و737-10 ماكس.

وأوضحت أن تقديم طلبيات شراء الطائرات 737-8 و737-10 ماكس سيكون رهنا بالاستكمال الناجح للمناقشات الجارية مع شركة تصنيع المحركات سي.إف.إم إنترناشونال.

وأضافت الشركة "مع هذه الطلبيات، نستهدف أن يتكون أسطولنا بالكامل من طائرات الجيل الجديد بحلول عام 2035، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم معدل نمو سنوي ​​يبلغ في المتوسط حوالي ستة بالمئة".