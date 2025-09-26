تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0454 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 69.55 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 65.20 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقفزت عقود الخامين القياسيين بأكثر من أربعة بالمئة هذا الأسبوع، في أكبر زيادة منذ الأسبوع المنتهي في 13 يونيو.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي "جاءت المكاسب مدعومة بالضربات الأوكرانية المستمرة ضد البنية التحتية النفطية الروسية، وتحذير حلف شمال الأطلسي لروسيا بأنه مستعد للرد على الانتهاكات المستقبلية لمجاله الجوي، وتحرك روسيا لوقف صادرات الوقود الرئيسية".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس إن البلاد ستفرض حظرا جزئيا على صادرات الديزل حتى نهاية العام وستمدد الحظر الحالي على صادرات البنزين.

ودفع انخفاض القدرة على تكرير النفط موسكو إلى الاقتراب من خفض إنتاج النفط الخام. وتواجه عدة مناطق روسية نقصا في بعض أنواع الوقود.

وقال دانيال هاينز المحلل في بنك إيه.إن.زد إن تحذير حلف شمال الأطلسي من الرد على أي انتهاكات أخرى لمجاله الجوي أدى إلى تصعيد التوترات الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وزاد احتمالات فرض عقوبات إضافية على صناعة النفط الروسية.

ووصل الخامان لأعلى مستوياتهما منذ الأول من أغسطس هذا الأسبوع، بدعم من انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية الأسبوعية إلى جانب هجمات أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة في روسيا.

وتقلصت المكاسب بعدما ذكر مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة الأميركية في أحدث تقديراته أمس الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة معدلة إلى 3.8 بالمئة في الربع السابق على أساس سنوي.

وقد تجعل البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أكثر حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة. وكان البنك المركزي الأميركي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي في أول خفض منذ ديسمبر 2024، وألمح إلى المزيد من التخفيضات في المستقبل.

كما أدى إعلان حكومة إقليم كردستان العراق أمس الخميس عن استئناف صادرات النفط خلال 48 ساعة إلى الضغط على الأسعار.

وذكر هاينز من إيه.إن.زد في مذكرة "عوضت التوترات الجيوسياسية الخسائر السابقة بعد التوصل إلى اتفاق تاريخي للسماح باستئناف الصادرات من كردستان العراق، مما قد يعيد ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا إلى السوق العالمية".