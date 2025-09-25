وفاق الإقبال على الإصدار حجم المعروض بواقع 2.8 مرة، إذ استقطب طلبات بقيمة 830 مليون دولار، واستقطب الإصدار اهتماماً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغت نسبتهم 52 بالمئة و48 بالمئة على التوالي من إجمالي التخصيص النهائي للصفقة.

وجرى تسعير الشريحة الأولى من الطرح الإضافي للصكوك الخضراء التي تستحق في عام 2034 بعائد يبلغ 4.89 بالمئة، وبفارق تنافسي قدره 87 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية، في حين بلغ عائد الشريحة الثانية التي تستحق في عام 2035 نسبة 4.95 بالمئة، بفارق مماثل قدره 87 نقطة أساس فوق المؤشر القياسي.

وستُستخدم عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لمجموعة الدار، والذي يشمل إعادة تمويل أصولها المعتمدة وفقاً لمعايير الاستدامة، وقد استثمرت الدار حتى يوم الأربعاء أكثر من 150 مليون درهم لتحديث 69 من عقاراتها عبر إدخال ممارسات جديدة تهدف إلى تحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، بما ينسجم مع أهدافها الطموحة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.

وفي إطار الصفقة، شارك كلٌ من مصرف أبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنك جي بي مورغان وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب، وقد لاقى الإصدار مشاركة قوية من مستثمرين دوليين، حيث تضمنت طلب شراء رئيسياً من شركة بريفان هوارد أبوظبي.

وتأتي هذه الإصدارات بعد سلسلة من إصدارات التمويل الناجحة التي أنجزتها الدار مؤخراً لتنويع مصادر تمويلها، ونتيجةً لذلك، تمتلك الدار حالياً سيولة متاحة تقارب 30 مليار درهم، وهو ما يوفر لها ملاءة مالية قوية للتحوط من تقلبات السوق مع الحفاظ على مرونة عالية لتمويل مسيرة نموها المستدام على المدى الطويل.