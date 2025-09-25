وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات ارتفعت إلى 44.6 بالمئة في يوليو 2025 مقابل 33.4 بالمئة في يوليو 2024.

وشكّلت مجموعة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" ما نسبته 29.7 بالمئة من إجمالي الصادرات غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6 بالمئة، وعلى صعيد الواردات، فقد شكَّلت المجموعة ما نسبته 11.7 بالمئة بارتفاع قدره 29.9 بالمئة عن شهر يوليو 2024، تلتها مجموعة معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 13.2 بالمئة مسجلة انخفاضًا نسبته 9.6 بالمئة عن الفترة نفسها.

وأوضحت الهيئة أن الصادرات البترولية انخفضت بنسبة 0.7 بالمئة خلال الفترة نفسها، لتتراجع نسبتها من إجمالي الصادرات السلعية من 72.8 بالمئة في يوليو 2024 إلى 67.1 بالمئة في يوليو 2025، وعلى صعيد الميزان التجاري ارتفع الفائض بنسبة 53.4 بالمئة مقارنةً بشهر يوليو 2024، مدفوعًا بانخفاض الواردات بنسبة 2.5 بالمئة.

وأظهرت النشرة أن الصين جاءت بصفتها أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث شكّلت ما نسبته 14.0 بالمئة من إجمالي الصادرات و25.8 بالمئة من إجمالي الواردات تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.6 بالمئة من الصادرات و6.4 بالمئة من الواردات، ثم الهند بنسبة 9.4 بالمئة من الصادرات.

وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى أهم (10) دول نحو 65.7 بالمئة من الإجمالي، فيما استحوذت الواردات من أهم (10) دول على (64.3 بالمئة).



وأوضح الهيئة أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام كان المُنفِّذ الرئيس لواردات المملكة؛ إذ استحوذ على (26.1 بالمئة) من الإجمالي، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة (20.9 بالمئة).