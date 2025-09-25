وقد تم إعداد هذه أظهرت الإحصاءات من قبل جمعية مصنعي وتجار السيارات (إس إم إم تي) قبل الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شركة "جاجوار لاند روفر"، والذي من المرجح أن يؤثر على إجمالي الإنتاج في شهر سبتمبر، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وقالت الجمعية إن عدد السيارات المصنعة في أغسطس بلغ أكثر قليلا من 37 ألف مركبة، بانخفاض قدره 10.2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد شهرين من الارتفاع.

وشكلت السيارات الكهربائية الجديدة الخارجة من المصانع نسبة 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج.

وانخفض إنتاج المركبات التجارية بنسبة 73.2 بالمئة ليصل إلى 1621 وحدة، مما أدى إلى انخفاض إجمالي إنتاج المركبات في المملكة المتحدة بنسبة 18.2 بالمئة في أغسطس، ليصل إلى ما مجموعه 38,693 مركبة، وهو الأداء الأضعف منذ عام 1956.

وارتفع إنتاج السيارات للسوق المحلية في المملكة المتحدة بنسبة 11.5 بالمئة ليصل إلى 7162 وحدة، لكنه لم يكن كافيًا لتعويض انخفاض بنسبة 14.2 بالمئة في الصادرات.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "إس إم إم تي"، مايك هاوز: "يعد شهر أغسطس دائما شهرا منخفض الإنتاج بسبب أعمال الصيانة الصيفية المخططة، لكن التركيز ال ن ينصبّ على أداء شهر سبتمبر، والتأثير المحتمل للهجوم الإلكتروني على أكبر جهة توظيف في قطاع السيارات البريطاني."

وأضاف: "القطاع يتمتع بالمرونة، لكن الجمعية تعمل مع الأعضاء والحكومة لفهم ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير دعم إضافية."