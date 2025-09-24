وردا على تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن روسيا "نمر من ورق"، قال بيسكوف إن روسيا ليست نمرا، بل دب ولا وجود لـ"دببة من ورق"، حسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وأشار بيسكوف إلى عدم إحراز تقدم في إزالة العقبات في العلاقات الروسية الأميركية.

وتابع بيسكوف أن ميزانية روسيا للسنوات الثلاث المقبلة متوازنة، مضيفا أنه تم إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي لتلبية الاحتياجات العسكرية.

وعبر ترامب أمس الثلاثاء عن اعتقاده بأن كييف قادرة على استعادة جميع أراضيها المحتلة، وأن على كييف التحرك الآن في ظل مواجهة روسيا مشكلات اقتصادية "كبيرة"، وهي تعليقات أشاد بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووصفها بأنها "تحول كبير".

وفي المقابل، رد بيسكوف في مقابلة إذاعية على تعليقات ترامب قائلا إن القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا وإن مسار الحرب على الجبهة واضح.

وكان ترامب قد دعا الثلاثاء الدول الأوروبية الى "الكفّ فورا" عن شراء النفط من روسيا، متّهما الصين والهند بأنهما أكبر مموّلين للحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

وقال ترامب في إشارة إلى الأوروبيين "عليهم أن يوقفوا فورا كل مشتريات الطاقة من روسيا. والا فإننا جميعا نضيع الكثير من الوقت"، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.