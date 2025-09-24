ونجحت "الدار للعقارات"، من خلال صفقات الاستحواذ الاستراتيجية ومسار نموّها القوي، في ترسيخ مكانتها باعتبارها أكبر منصة متكاملة للخدمات العقارية في المنطقة حيث تدير عقوداً نشطة تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم، وتشرف على إدارة ما يزيد عن 155 ألف وحدة سكنية، مسجّلةً نمواً بنسبة 15 بالمئة خلال العامين الماضيين، فيما نجحت في مضاعفة المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاعات التجزئة والمساحات المكتبية من الفئة الممتازة لتصل إلى مليوني متر مربع خلال الفترة ذاتها.

وفي عام 2024، ارتفعت إيرادات المنصة إلى نحو 2.6 مليار درهم، محققة صافي أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 400 مليون درهم، ما يعكس مساهمتها المحورية في استراتيجية الدار الرامية إلى تعزيز وتنويع تدفقات الدخل المستدامة على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار إن المنصة تواصل مسار نموّها القوي، مدفوعةً بارتفاع الطلب على خدمات إدارة المرافق وإدارة العقارات والخدمات المجتمعية منوها إلى أن كلا من محفظة مشاريع التطوير التابعة للدار، والتوسّع المستمر في أصولها الاستثمارية، إلى جانب قاعدة عملائها المتنامية تسهم جميعها في تعزيز نمو المنصة وتوسعها لاغتنام الفرص الواعدة في سوق خدمات العقارات، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمجتمعات والعملاء والمساهمين.

تُعد "الدار للعقارات" إحدى الركائز الأساسية لمنصة الدار للاستثمار، التي تدير محفظة متنوعة من الأصول المُدرة للدخل بقيمة 47 مليار درهم وأسهمت صفقات الاستحواذ التي نفذتها الشركة في تعزيز حجم أعمالها وتوسيع نطاق قدراتها، لتشمل خدمات متنوعة منها خدمات الأمن، والخدمات الفنية، والحلول الاستشارية في مجال الاستدامة، وإدارة المجمّعات السكنية، وفي أواخر عام 2023، استحوذت الدار للعقارات على شركة "أبوظبي الأول العقارية" في خطوة استراتيجية مكّنتها من توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروضها.