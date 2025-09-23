وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الصادر عن بنك هامبورغ التجاري والذي جمعته مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 51.2 نقطة في سبتمبر من 51 نقطة في أغسطس، مسجلا بذلك نموا للشهر التاسع على التوالي.

وكان استطلاع أجرته رويترز قد توقع أن يسجل المؤشر 51.1 نقطة.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات الأعلى من 50 نقطة إلى نمو في نشاط الأعمال، بينما تشير القراءة الأقل من هذا المستوى إلى تسجيل انكماش.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الخبراء في البنك "لا تزال منطقة اليورو على مسار النمو. ومع ذلك، ما زلنا بعيدين عن رؤية أي زخم حقيقي".

وانخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس الطلبيات الجديدة من 50.3 نقطة إلى المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وسلط المسح الضوء على تباين حاد بين أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، حيث سجلت ألمانيا نموا قويا مع توسع نشاط الأعمال بأسرع وتيرة منذ مايو 2023.

وفي الوقت نفسه شهدت فرنسا تراجعا في نشاط الأعمال للشهر الثالث عشر على التوالي مع زيادة معدل الانكماش إلى مستوى هو الأكثر حدة منذ أبريل.