ويمثل المقر الإقليمي الجديد في الرياض خطوة بالغة الأهمية في تقريب قيادات البنك الدولي من فرق العمل القطرية والبلدان والشركاء الإقليميين.

ومع انتقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ومديري قطاعات الممارسات الإقليمية إلى الرياض، ستبدأ مرحلة جديدة من أنشطة وعمليات وبرامج البنك الدولي التي سيكون لها أكبر الأثر في المنطقة.

وتعليقا على ذلك، قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: "الرياض ليست مجرد بوابة لإحداث التحول المنشود في المنطقة، بل هي أيضا منصة قوية لتبادل المعارف العالمية والابتكارات على مستوى سياسات التنمية. إعلان انتقال مقرنا الإقليمي إلى الرياض يكتسب معنىىّ خاصاّ بتزامنه مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وهي مناسبة نحتفل فيها بالتحول الذي تشهده المملكة وبدورها المتنامي كمركز عالمي لتبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بالتنمية".

ويجسد هذا الحدث محطة بارزة تتزامن مع ذكرى مرور 50 عاماً على التعاون الفني بين البنك الدولي والمملكة العربية السعودية.

فخلال العقود الخمس الماضية، قدّم البنك دعماً نوعياً للإصلاحات الكبرى في قطاعات حيوية في المملكة من خلال برامج الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية وبناء القدرات.

الجدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي والمملكة العربية السعودية أعلنتا مؤخراَ عن إنشاء مركز عالمي للمعرفة (K-Hub) في الرياض، بهدف تيسير تبادل المعارف على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعم الأبحاث المشتركة، وتعزيز مبادرات بناء القدرات بهدف تعزيز الأثر الإنمائي العالمي.