تفاصيل النطاق السعري للطرح

تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.35 و1.40 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 6.75 مليار درهم (ما يعادل 1.84 مليار دولار) و7 مليار درهم (ما يعادل 1.91 مليار دولار).

سيتم طرح ما مجموعه 1,000,000,000 (مليار) سهم عادي، تمثل ما نسبته 20 بالمئة من رأسمال شركة أليك، ليتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.35 مليار درهم (ما يعادل 368 مليون دولار) و1.40 مليار درهم (ما يعادل 381 مليون دولار).

وتُعد كافة الأسهم المطروحة للاكتتاب أسهماً قائمة، حيث تقوم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، ببيع 20 بالمئة من حصتها في الشركة، وبالتالي لن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح.

وعقب اكتمال الطرح، ما لم تتم زيادة حجمه، سيستمر المساهم البائع في امتلاك حصة بنسبة 80 بالمئة من أسهم الشركة.

وتحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، وذلك مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبحسب سياسة توزيع الأرباح المعلنة والواردة في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية، من المتوقع أن تقوم شركة أليك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم تدفع في أبريل 2026، وأرباح نقدية قدرها 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تُسدّد على دفعتين؛ الأولى في أكتوبر 2026 والثانية في أبريل 2027.

وبناءً على الأرباح النقدية المعلنة عن السنة المالية بقيمة 500 مليون درهم، فإن النطاق السعري للطرح يعني أن عائد توزيعات الأرباح سيتراوح بين نحو 7.1 بالمئة في الحد الأعلى ونحو 7.4 بالمئة في الحد الأدنى من نطاق سعر الطرح.

وبعد ذلك، تتوقع الشركة اعتماد سياسة لتوزيعات الأرباح على أساس نصف سنوي (في أبريل وأكتوبر من كل عام)، بنسبة توزيع لا تقل عن 50 بالمئة من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الإدارة وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

عملية الاكتتاب

وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الطرح العالمي متاحاً لشرائح المكتتبين الثلاثة المبيّنة أدناه:

شريحة المكتتبين الأفراد (الشريحة الأولى)، وتمثل 5 بالمئة من أسهم الطرح، تستهدف المستثمرين الأفراد والجهات المؤهلة الحاصلة على رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي ("المستثمرون الأفراد")

شريحة المستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، وتمثل 94 بالمئة من أسهم الطرح، مخصصة للمستثمرين المؤهلين خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة S، وذلك بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ("المستثمرين المحترفين")

الموظفين المؤهلين لدى كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (الشريحة الثالثة)، وتمثل 1 بالمئة من أسهم الطرح، مخصصة للموظفين المؤهلين في كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ("الموظفين المؤهلين").

سيتم حجز ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي أسهم الطرح (تُخصم من إجمالي حجم الشريحة الثانية) لصالح جهاز الإمارات للاستثمار وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، بواقع 5 بالمئة لكل منهما. وفي حال عدم ممارسة الجهاز أو الصندوق لحقوقهما التفضيلية في الاكتتاب بأسهم الطرح، فإن تلك الأسهم ستكون متاحة للاكتتاب من قبل المستثمرين المحترفين الآخرين.

تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 30 سبتمبر 2025 لجميع الشرائح. وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر، والذي من المتوقع الإعلان عنه في 1 أكتوبر 2025.

ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 15 أكتوبر 2025، وذلك رهناً بأحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

تنص اتفاقية تغطية الاكتتاب التي ستبرمها الشركة والمساهم البائع و مديري السجل المشتركين في تاريخ هذا اليوم ("اتفاقية تغطية الاكتتاب") على أن الأسهم العادية التي يملكها المساهم البائع عقب الإدراج ستخضع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعدها بـ 180 يوماً، والتي تخضع لعمليات محددة مسموح بها للتصرف في الأسهم كما هو موضح في اتفاقية تغطية الاكتتاب. كما تخضع الشركة لفترة حظر مدتها 180 يوماً من تاريخ الإدراج، وذلك بموجب أحكام اتفاقية تغطية الاكتتاب.

الاستقرار السعري

فيما يتعلق بالطرح، قام المساهم البائع بتعيين شركة "إكس كيوب ذ.م.م" للعمل كمدير الاستقرار السعري. ويجوز لها، بالقدر المسموح به وفقاً للقوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها، القيام بعمليات استقرار سعري على ما يصل إلى 100,000,000 (مائة مليون) سهم ("أسهم الاستقرار السعري")، وذلك بهدف دعم سعر السوق لأسهم الاستقرار السعري عند مستوى أعلى مما قد يسود خلاف ذلك في السوق المفتوح.

التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني فتوى تؤكد بأن الطرح من وجهة نظرها متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.