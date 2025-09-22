تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 3716.27 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا بلغ 3719.65 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.2 بالمئة إلى 3751.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس "أتوقع أن يصل الذهب إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع مع احتمال أن يشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التيسير النقدي".

ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع، من بينهم رئيسه جيروم باول غدا الثلاثاء فيما يترقب المستثمرون مزيدا من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية.

وتركز الأسواق أيضا على بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية وتصدر يوم الجمعة. ويعد المؤشر مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، وترك الباب مفتوحا أمام مزيد من التيسير النقدي.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضين آخرين للفائدة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما في أكتوبر وديسمبر، مع احتمالات تبلغ 93 بالمئة و81 بالمئة على الترتيب، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وقال ستونوفو "هناك تحول في العوامل الداعمة للذهب. حتى الآن كانت البنوك المركزية والطلب الآسيوي، والآن بدأنا نرى أيضا مستثمرين غربيين يتطلعون إلى شراء الذهب بدعم من توقعات انخفاض أسعار الفائدة الأميركية".

وارتفع الذهب، الذي غالبا ما يستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، بأكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام، مدفوعا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وعمليات شراء البنوك المركزية والتيسير النقدي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمئة إلى 43.64 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى في 14 عاما. وكسب البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1419.65 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1161.85 دولار.